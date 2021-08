Aktien Schweiz: Konsolidierung auf hohem Niveau nach Rekordlauf

Nach dem Gipfelsturm der vergangenen Woche müssen die Investoren am Schweizer Aktienmarkt zum Wochenstart erst einmal durchatmen. Das sei kein neues Phänomen, das der SMI nach dem Erreichen neuer Rekordkursniveaus erst einmal in den Kurskonsolidierungsmodus wechselt, kommentiert ein Händler. Zudem schwinde der Impuls an den US-Aktienmärkten und auch die Impulse von den Unternehmensnachrichten nähmen ab. Entsprechend fokussierten sich Investoren wieder verstärkt auf makroökonomischen Daten. In dieser Hinsicht verspreche diese Handelswoche interessant zu werden.