Aktien Schweiz: Konsolidierung setzt sich fort - Warten auf US-Jobdaten

Der Schweizer Aktienmarkt zieht am Donnerstag etwas an. Händler sprechen dabei von der Fortsetzung der Konsolidierung. Seit Mitte August bewege sich der SMI nun mehr oder weniger in einer Spanne von 12'400 bis 12'500 Punkten und in der Summe seitwärts. Daran dürfte sich wohl in der laufenden Woche nicht mehr viel ändern, sagt ein Händler. Denn am Freitag wird der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Die am Vortag veröffentlichten Daten der Arbeitsagentur ADP hatten überrascht, waren demnach doch deutlich weniger Jobs geschaffen worden als erwartet. Sollten die Zahlen vom Freitag ebenfalls eine Verlangsamung beim Jobaufbau zeigen, dürfte dies die Befürchtungen der Anleger, dass die US-Notenbank bald mit der Reduktion der Anleihenkäufe beginnt, dämpfen.