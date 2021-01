Aktien Schweiz: Leicht festere Kurse in uneinheitlichem Markt

An der Schweizer Börse setzt sich am Dienstag nach einer wenig veränderten Frühphase im Verlauf ein festerer Trend durch. Die Anleger setzten weiter auf die Karte konjunkturelle Erholung, heisst es am Markt. Während vor allem die schwergewichtigen Lebensmittel -und Pharmawerte auf den Verkaufszetteln stehen, werden daher Banken und Zykliker bevorzugt. Die Stimmung wird laut Händlern derzeit nur ein wenig von der anhaltend starken Zunahme der Neuinfektionen mit dem Coronavirus und der damit verbundenen Verschärfung der Pandemiemassnahmen gedämpft.