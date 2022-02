Aktien Schweiz: Neu entflammte Zinsangst sorgt für Kursverluste

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag klar unter Druck. Auslöser für die aktuellen Abgaben sind die Nachwirkungen der rekordhohen US-Inflationszahlen vom Vortag und mit ihnen die Rückkehr der Zinsangst. In den USA sind die Konsumentenpreise im Januar auf den höchsten Stand seit 40 Jahren gestiegen. "Die Falken der US-Notenbank übernahmen nach den US-Inflationsdaten wieder das Kommando, als der Präsident des Fed von St. Louis, Bullard, sagte, er würde gerne 100 Basispunkte bis zum 1. Juli in der Tasche sehen", fasst ein Händler zusammen.