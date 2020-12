Aktien Schweiz: Neue Virusvariante verdirbt die Weihnachtsstimmung

Die Schweizer Börse tendiert zu Beginn der durch die Weihnachtsfeiertage verkürzten Woche auf breiter Front schwächer. Mit der Entdeckung einer neuen ansteckenderen Virusvariante in Grossbritannien erhalte die Hoffnung, dass mit dem Beginn der Impfungen wieder etwas mehr Normalität ins Leben zurückkehren könnte, einen herben Dämpfer, heisst es am Markt. Wegen der Mutation des Virus keimten auch Zweifel an der Wirksamkeit der Impfungen auf. Diese drängten auch die Freude über das neue 900 Milliarden Dollar schwere Konjunkturpaket in den USA in den Hintergrund.