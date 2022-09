Aktien Schweiz: Notenbank-Unsicherheit sorgt für volatilen Handel

Die Unsicherheit an den Finanzmärkten hält weiter an und sorgt am Dienstag für eine gewisse Schwankungsanfälligkeit. Auch der Schweizer Aktienmarkt kann seine Auftaktgewinne nicht halten und notiert mittlerweile knapp im Minus. Händler seien weiterhin zwischen makroökonomischen Unsicherheiten und wichtigen technischen Niveaus hin- und hergerissen, heisst es in einem Kommentar.