Aktien Schweiz: Sattes Plus - SMI über 10'200 Punkten

Am Schweizer Aktienmarkt hat sich die Stimmung am Dienstag im Handelsverlauf merklich aufgehellt. Der Leitindex SMI notiert nun mehr als 1 Prozent im Plus und hat kurz vor 11 Uhr die Marke von 10'200 Punkten geknackt. Analysten haben etwas Mühe, diese Avancen zu erklären. "Alles Negative wird weggewischt", meinen sie. Das gelte auch für die politischen und juristischen Unwägbarkeiten in Bezug auf die neusten Corona-Hilfen, die US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte und welche am Vortag die New Yorker Börsen beflügelt hatten.