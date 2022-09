Aktien Schweiz Schluss: Auf Talfahrt - Zins- und Konjunktursorgen dominieren

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag sehr schwach geschlossen und seinen fünften Verlusttag in Folge eingefahren. Der Markt ging damit mit deutlichen Abgaben in den September, der ohnehin statistisch als der schwächste Aktienmonat gilt. Es dominieren nach wie vor die Sorgen vor einem anhaltend hohen Zinserhöhungstempo durch die US-Notenbank und eine daraus folgende Rezession. Das belastete auch die Ölpreise.