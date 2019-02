Aktien Schweiz Schluss: Aufwärtstrend hält an - SPI auf Rekordhoch

Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag erneut klar fester geschlossen. Der Leitindex SMI konnte die Gewinne am Nachmittag immer weiter ausbauen, und der breite SPI überstieg das Allzeithoch vom Januar 2018. Auch andere wichtige europäische Börsen, die am Dienstag über weite Strecken negativ tendierten, legten am Schluss dank positiver Impulse aus den USA zu. An der Wall Street dämmte der Dow Jones nach Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und nach Konjunkturdaten seine Anfangsverluste sichtbar ein. Vor dem Bankenausschuss des US-Senats sprach Powell von einem günstigen Wachstumsausblick. Zudem hatte sich die Stimmung der US-Konsumenten im Februar deutlicher als erwartet aufgehellt.