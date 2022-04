Aktien Schweiz Schluss: Defensive Titel halten SMI im Plus

Die Schweizer Aktienbörse hat am Donnerstag ihren Erholungsversuch fortgesetzt. Im Vergleich zum Morgen bröckelten die Kurse im Tagesverlauf aber etwas ab. Händler begründeten die positive Tendenz damit, dass sich die Märkte nach der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung allmählich ein Bild über das weitere Vorgehen des Fed machen könnten. Laut Protokoll will das Fed wegen der hohen Inflation die Geldpolitik straffen und die Bilanzsumme rasch abbauen. Eine Entscheidung soll an der kommenden Sitzung Anfang Mai getroffen werden. Im Kampf gegen die Teuerung könnten mehrere grosse Zinsschritte notwendig werden.