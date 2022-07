Aktien Schweiz Schluss: Deutlich fester - Technische Gegenbewegung

Nach den bewegten Vortagen mit zuletzt deutlichen Abgaben hat der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch zu einem Erholungsversuch angesetzt und fester geschlossen. Dabei konnte sich der Leitindex SMI kurzzeitig bis auf wenige Punkte an die 10'900er-Marke heranarbeiten. Händler werteten dies als technische Gegenbewegung und nicht als nachhaltige Erholung. Auch an den anderen Börsenplätzen Europas ging es aufwärts. Gleichwohl überwogen die mahnenden Stimmen. Denn zu den ohnehin schon schwergewichtigen Problemen und Risiken kämen immer neue hinzu, lautete der Tenor. "Die Marktteilnehmer kommen dadurch nicht zur Ruhe, und so werden kurz zuvor eingegangene Aktienpositionen wenig später wieder aufgelöst", erklärte ein Händler.