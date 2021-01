Aktien Schweiz Schluss: Deutlich schwächer - SMI fällt unter Vorjahresschluss

Die Schweizer Börse hat am Freitag deutlich nachgegeben. Dabei hat der Leitindex SMI seine bisherigen Jahresgewinne mehr als ausradiert und unter dem Vorjahresschlussstand geschlossen. Die Schwierigkeiten bei den Impfkampagnen und die Angst vor einer neuerlichen starken Eintrübung der wirtschaftlichen Aussichten sorgten laut Händlern für steigende Nervosität an den Märkten. Dies zeigte sich auch am Volatilitätsindex VSMI, dem Angstbarometer der Börse, das auf dem höchsten Stand seit November notiert. "Nach der Entspannung der vergangenen Wochen erlebten wir eine Kehrtwendung um 180 Grad", sagte ein Händler.