Aktien Schweiz Schluss: Erneut moderates Minus

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag zum zweiten Mal in Folge nachgegeben, allerdings wie am Vortag sehr moderat. Nach einem freundlichen Beginn sind die Kurse kurz nach Mittag ins Rutschen geraten, der SMI hielt sich aber komfortabel über der Marke von 12'400 Punkten. Insgesamt setzte sich die schon in der Vorwoche herrschende Seitwärtstendenz mit geringen Kursausschlägen fort. Derzeit fehlten klare Impulse, meinte ein Händler dazu. Auch die am Nachmittag vorgelegten Makrodaten aus den USA brachten keinen frischen Schwung.