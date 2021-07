Aktien Schweiz Schluss: Fester - SMI holt Vortagesverluste teilweise wieder auf

Der Schweizer Aktienmarkt hat nach den Verlusten zum Wochenstart am Dienstag zu einer Erholung angesetzt und fester geschlossen. Schnäppchenjäger nützten laut Händlern die tieferen Kurse als Einstiegsgelegenheit. Im späten Handel gewann der Markt im Sog einer festeren Eröffnung an der Wall Street wieder etwas an Fahrt, nachdem er zuvor an Schwung verloren hatte. Von Euphorie an den Aktienmärkten wollten die Händler aber nicht sprechen. Dies sei mehr eine technische Gegenbewegung. Der Markt befinde seit rund einem Monat in einer Seitwärtsbewegung innerhalb der grob angesetzten SMI-Bandbreite von 11'900 bis 12'100 Punkten. Für einen Ausbruch fehlten während der Sommerzeit Liquidität und generell Impulse. Die meist positiv ausgefallenen Unternehmensergebnisse setzten bisher punktuell Akzente.