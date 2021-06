Aktien Schweiz Schluss: Fester - SMI schliesst wenig unter 12'000 Punkten

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach anfänglichen Verlusten zugelegt und fester geschlossen. Allerdings konnte der Leitindex SMI die Marke von 12'000 Punkten, die er in der Vorwoche erstmals überwunden hatte, noch nicht wieder zurückerobern. Die Marke bleibe aber in Griffnähe, sagten Händler. Der Markt habe nach dem grossen Verfallstermin an der Eurex vom vergangenen Freitag aber schon etwas an Schwung verloren. Zudem sei der Markt auch nach der kurzen Schwächephase noch immer technisch überkauft.