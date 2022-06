Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nach volatilem Verlauf leicht nachgegeben. Nach dem Absturz des Vortages wegen der überraschenden Leitzinserhöhung durch die SNB, startete der SMI am Vormittag einen Stabilisierungsversuch. Am Nachmittag bröckelten die Kurse aber wieder ab. Das Geschehen blieb im Anschluss an die Zinserhöhungen verschiedener Notenbanken der laufenden Woche von Volatilität und Unsicherheit geprägt. Der SMI gab im Wochenverlauf mehr als 5 Prozent nach, seit dem letzten Zwischenhoch von Ende Mai gar mehr als 10 Prozent.