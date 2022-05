Aktien Schweiz Schluss: Klar im Minus wegen Zins- und Konjunktursorgen

Die Schweizer Aktienbörse hat am Mittwoch nach einem festeren Start im Verlauf die Gewinne wieder abgegeben und ist klar in die Verlustzone gerutscht. Händler machten dafür die wieder gestiegenen Sorgen, dass eine zu starke Straffung der US-Geldpolitik die Konjunktur abwürgen und dies die Weltwirtschaft beeinträchtigen könnte. Auslöser waren Worte von US-Notenbankchef Jerome Powell am Dienstag. Demnach soll die Geldpolitik solange gestrafft werden, bis die Inflation wieder im Griff ist.