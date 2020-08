Aktien Schweiz Schluss: Kleines Minus am Eurex-Verfall

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag leicht nachgegeben. Nach einem freundlichen Vormittag rutschten die Kurse am kleinen Eurex-Verfall ab Mittag vorübergehend tiefer ins Minus, ehe am Nachmittag eine festere Eröffnung der US-Börsen die hiesigen Notierungen wieder etwas stützte. Insgesamt sei der Handelstag vor dem Wochenende ruhig verlaufen und von Vorsicht geprägt gewesen, hiess es in Händlerkreisen. Nach dem starken Mittwoch sei es deshalb wie schon am Vortag eher zu Gewinnmitnahmen gekommen.