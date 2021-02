Aktien Schweiz Schluss: Konjunkturhoffnung hält SMI im Aufwärtstrend

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag an den positiven Trend der Vorwoche angeknüpft und fester geschlossen. Händler beschrieben die Stimmung als gut. Diese wurde von der Hoffnung auf das US-Rettungspaket und damit verbunden auf eine rasche konjunkturelle Erholung sowie Fortschritte bei den Impfkampagnen deutlich aufgehellt. Die zuletzt etwas gestiegenen Zinsen hätten sich vor allem auf die Finanzwerte positiv ausgewirkt, hiess es weiter. Da wegen Feiertagen sowohl die Märkte in den USA als auch in China geschlossen waren und nennenswerte Unternehmensnachrichten dünn gesät waren, sei das Geschäft in ruhigen Bahnen verlaufen.