Aktien Schweiz Schluss: Konsolidierung auf hohem Niveau - ABB nahe Jahreshoch

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch eine über weite Strecken leicht schwächere Sitzung auch etwas tiefer beendet. Der Markt setzte laut Händlern die Konsolidierung auf hohem Niveau fort. Dies könnte durchaus noch etwas anhalten, seien die Anleger doch wieder stärker verunsichert. Sie verhielten sich vorsichtig, weil in manchen Ländern, vor allem auch in den USA, die Infektionszahlen mit dem Coronavirus weiterhin stark stiegen. Zudem sorgten sie sich über die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China, nachdem die USA das Reich der Mitte aufgefordert hat, das Konsulat der Volksrepublik im texanischen Houston zu schliessen.