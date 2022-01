Aktien Schweiz Schluss: Leicht fester - Entspannung bei Renditen

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag leicht zugelegt. Nach einem schwachen Vormittagshandel drehten die Indizes am Nachmittag mit klar festeren US-Märkten ins Plus. Eine vorübergehende Entspannung an den Bondmärkten sorgte für bessere Stimmung, hiess es im Handel. Die Aufmerksamkeit wende sich nun wieder stärker der Berichtssaison zu.