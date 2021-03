Aktien Schweiz Schluss: Mehrheitlich fester - Konjunkturhoffnungen stützen

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag dank Konjunkturhoffnungen mehrheitlich fester geschlossen. Händler beschrieben die Stimmung als immer besser werdend. Die Verabschiedung des Biden-Rettungspakets, die Lockerungen von Corona-Restriktionen in vielen Bundesstaaten und das Ausbleiben von Wetterkapriolen stimmten die Anleger zunehmend optimistisch bezüglich der kommenden Konjunkturzahlen. Entsprechend waren Aktien in den USA weiterhin gefragt, was sich auch in Europa in steigenden Kursen niederschlug.