Aktien Schweiz Schluss: Putin-Aussagen sorgen für Abgaben im späten Handel

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag etwas tiefer geschlossen. Am Nachmittag sorgten Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Lieferung von Erdgas für Unsicherheit an den Finanzmärkten. Putin hat mit Wirkung zum 1. April angeordnet, dass westliche Staaten Konten bei der Gazprombank eröffnen müssen, um weiter russisches Gas zu erhalten. Andernfalls würden die Lieferungen für die "unfreundlichen" Länder eingestellt, sagte der Kremlchef im russischen Staatsfernsehen.