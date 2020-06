Aktien Schweiz Schluss: Schwergewichte schieben SMI nach vorn

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch seine Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Dabei wurde der Leitindex SMI vor allem von seinen drei defensiven Schwergewichten gestützt. Händler sahen dies als ein Anzeichen dafür, dass Investoren bei der Auswahl der Aktien auch einen gewissen Risikopuffer wollen. Dies habe sich letztlich auch am Devisenmarkt gezeigt, wo der Franken als sicherer Hafen bereits wieder stärker gesucht war als in den vorangegangen Tagen. An den übergeordneten Themen habe sich hingegen nicht viel geändert, kommentierte ein Börsianer.