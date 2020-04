Aktien Schweiz Schluss: SMI beendet den Handel im Plus

Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch im Plus beendet. Der Leitindex SMI zeigte sich robust und holte einen Teil seiner Verluste des Vortages wieder auf. Getragen wurde der Gesamtmarkt insbesondere von den Schwergewichten, wobei Roche nach starken Umsatzdaten auffielen. Doch auch Novartis und Nestlé stützten den SMI über weite Strecken. Der Nahrungsmittelgigant aus Vevey wird am Freitag seine Zahlen für das erste Quartal offenlegen.