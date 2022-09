Aktien Schweiz Schluss: SMI beendet lange richtungslosen Handel im Minus

Die Schweizer Börse hat am Donnerstag einen lange Zeit richtungslosen Handel leicht im Minus beendet. Dabei wechselte der SMI im Kielwasser der US-Börsen mehrfach die Vorzeichen, nachdem er am Morgen zunächst noch zu einer Erholung angesetzt hatte. Damit befand sich die Schweizer Börse in guter Gesellschaft. Auch an den grossen Handelsplätzen in Europa und den USA tauchten die Kurse ab. "Die Aktienmärkte verarbeiten immer noch den Inflationsschock und den Ausverkauf an der Wall Street vom Dienstag. Vor dem Hexensabbat am morgigen Freitag halten sich die Anleger zusätzlich zurück", erklärte ein Marktbeobachter.