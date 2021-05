Aktien Schweiz Schluss: SMI bleibt auf Rekordkurs - Finanzwerte bremsen

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch die Aufholjagd fortgesetzt und fester geschlossen. Ein im Verlauf erreichtes Rekordhoch konnte nicht gehalten werden. Erst am Vortag hatte der Leitindex SMI mit etwas Verspätung gegenüber seinen wichtigsten Pendants sein Vor-Corona-Rekordhoch geknackt. Ob er - wie auch die anderen Indizes - diesen Rekordlauf fortsetzen wird, darüber äusserten sich Experten uneins. Es sei schon viel Positives des Nach-Corona-Booms in den Kursen enthalten, mahnten die vorsichtigen Stimmen. Nach wie vor kämpften die "Inflationisten", die höhere Zinsen erwarten, mit den Zentralbanken. Diese hätten die Märkte bisher stets beruhigen können. Konjunkturzahlen würden genau auf inflationäre Tendenzen hin analysiert und die Äusserungen der Währungshüter auf die Goldwaage gelegt.