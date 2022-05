Aktien Schweiz Schluss: SMI bricht Erholungsbewegung wieder ab

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag eine Erholungsbewegung von den Verlusten der letzten Tage am Abend wieder abgebrochen. Der SMI zeigte sich bis am Nachmittag gemeinsam mit den anderen europäischen Börsen moderat im Plus, bevor er die Gewinne gegen Handelsende im Sog einer schwachen Wall Street preisgab und unverändert schloss. Der Leitindex verzeichnet damit das fünfte Wochenminus in Folge.