Aktien Schweiz Schluss: SMI etwas fester - Wochenbilanz klar negativ

Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit einem kleinen Plus beendet. Nachdem der Leitindex SMI am Morgen noch deutliche Gewinne verbucht hatte, machte sich unter den Anlegern nach und nach die Unsicherheit wegen der Coronakrise wieder stärker breit. Auf Schnäppchenjäger bleibe Verlass, schon kleinere Rückschläge würden am Markt wiederholt für Käufe genutzt, was ein positives Signal darstelle, sagte ein Marktbeobachter. Der SMI war an den zwei Tagen zuvor klar zurückgefallen. Deckungskäufe vor dem Wochenende und der kleine Eurex-Verfall sorgten zudem für eine gewisse Stütze.