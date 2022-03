Aktien Schweiz Schluss: SMI fällt auf 12'100 Punkte zurück

Nach einer längeren Zeit mit tendenziell steigenden Kursen hat der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch wieder einmal deutlich nachgegeben. Der Leitindex SMI büsste vor allem in der zweiten Handelshälfte an Terrain ein und konnte die Marke von 12'100 Punkten nicht ganz halten. Händler sprachen von einer Konsolidierung an der Börse nach dem zuletzt guten Lauf. Zudem neigten die Anleger mit Blick auf den Ukraine-Krieg, das Säbelrasseln zwischen Russland und dem Westen sowie den anhaltenden Inflationstendenzen wieder stärker zur Vorsicht.