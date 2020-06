Aktien Schweiz Schluss: SMI hält sich zu Quartalsschluss über 10'000 Punkten

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag in einem ziemlich ereignislosen Handel etwas an Terrain verloren. Auf den Leitindex SMI übten vor allem die Pharmaschwergewichte Roche und Novartis Druck aus, während Finanztitel und Zykliker Halt gaben. Das mit Blick auf die Coronakrise auch an den Finanzmärkten bewegte erste Halbjahr 2020 konnte der SMI über der Marke von 10'000 Punkten abschliessen.