Aktien Schweiz Schluss: SMI legt Verschnaufpause nach starkem Wochenauftakt ein

Am Schweizer Aktienmarkt haben die Indizes am Dienstag wieder nachgegeben. Nach dem starken Start in die Börsenwoche habe der Markt eine Verschnaufpause eingelegt, hiess es im Handel. So lasteten enttäuschende Zahlen zur deutschen Industrieproduktion auf der Stimmung. Zudem dürften einige Anleger Gewinne mitgenommen haben.