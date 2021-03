Aktien Schweiz Schluss: SMI leicht im Plus - CS wieder unter Druck

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag einen insgesamt relativ wenig bewegten Handelstag knapp im Plus beendet. Nach einem leicht festeren Start fiel der Leitindex SMI am frühen Nachmittag zwar kurz leicht ins Minus, legte dann aber wieder etwas zu. Grundsätzlich sei die Stimmung weiter gut, hiess es im Handel. Die Konjunkturprogramme von US-Präsident Joe Biden und das schnelle Vorankommen mit den Impfungen blieben Treiber für die Aktienmärkte.