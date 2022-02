Aktien Schweiz Schluss: SMI mit leichtem Minus - Volatilität bleibt hoch

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch im Handelsverlauf die im frühen Geschäft erzielten zeitweise kräftigen Gewinne wieder abgegeben und leichter geschlossen. Der Ukrainekonflikt halte den Markt weiter fest im Griff, hiess es. Die Hoffnungsschimmer seien im Verlauf wieder verblasst und neuen Kriegssorgen gewichen. Die USA und die Europäische Union haben mit einem Paket von Massnahmen auf das Vorgehen Moskaus in der Ukraine reagiert. Für Unruhe sorgten zudem Berichte über Cyberattacken gegen die Ukraine. Die Lage in der Ukraine spitze sich weiter zu, ein militärischer Konflikt werde immer wahrscheinlicher, so Händler.