Aktien Schweiz Schluss: SMI mit leichtem Plus - Konjunkturhoffnung stützt

Der Schweizer Aktienmarkt hat den Dienstagshandel mit einem kleinen Plus beendet. Der SMI konnte die deutlichen Verluste aus dem frühen Handel wettmachen und erhielt am Nachmittag Rückenwind von einer positiven Eröffnung der Wall Street. Am Vortag hatten die Kurse bereits getrieben von den Hoffnungen auf das billionenschwere US-Konjunkturpaket und schwindenden Zinssorgen stark zugelegt. Die Anleger würden wieder nach vorn blicken, sagte ein Händler. Solange die Zentralbanken die Märkte mit Gratisgeld fluteten, würden Kursrücksetzer immer wieder als Einstiegsgelegenheiten genützt.