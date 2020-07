Aktien Schweiz Schluss: SMI profitiert von Impfstoff-Hoffnungen

Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Und der Leitindex SMI schloss einen Hauch oberhalb der Marke von 10'300 Punkten. Die gute Stimmung vom Ende der Vorwoche hielt laut Analysten auch deshalb an, weil neue Hoffnungen auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus aufkamen. Händler machten allerdings im Vorfeld der Berichtsaison auch eine gewisse Zurückhaltung aus. In den kommenden zwei Wochen wird die Hälfte aller Schweizer Blue-Chips-Unternehmen Zahlen vorlegen.