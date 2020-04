Aktien Schweiz Schluss: SMI schliesst dank fester Schwergewichte im Plus

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einem bewegten Frühgeschäft zugelegt und fester geschlossen. Der Markt konnte trotz erneut schlechter US-Konjunkturzahlen die Gewinne verteidigen. Auch wenn die Konjunkturdaten in nächster Zeit mehrheitlich schlecht ausfallen dürften, schöpften die Investoren laut Händlern angesichts der sich abzeichnenden ersten Lockerungen nach dem Lockdown in verschiedenen Ländern wieder etwas mehr Zuversicht. Denn dies bedeute eine Wiederbelebung der zu einem Grossteil lahmgelegten Wirtschaft.