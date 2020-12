Aktien Schweiz Schluss: SMI schliesst eine Spur höher

Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch, dem letzten Handelstag vor den Weihnachtsfeiertagen, über weite Strecken in engen Spannen bewegt und am Ende ganz leicht höher geschlossen. Das Geschäft war laut Händlern von einer gewissen Unsicherheit geprägt. Der Handel selbst verlief aber in andächtiger Ruhe, wie es am Markt hiess. Viele Marktteilnehmer hätten sich bereits in die Weihnachtsferien verabschiedet, wie sich nicht zuletzt auch an dem unterdurchschnittlichen Handelsvolumen gut zeigte.