Aktien Schweiz Schluss: SMI schliesst erneut tiefrot

Die Schweizer Börse setzte am Mittwoch ihre Talfahrt fort. Im Tagesverlauf erholte sich der SMI zwar teilweise wieder von seinen Verlusten am Vormittag, nichtsdestotrotz schloss der Leitindex klar im Minus. Wann der Boden erreicht wird, sei völlig ungewiss, hiess es am Markt. Die Turbulenzen dürften noch anhalten, bis auch die Marktteilnehmer, die ihre Anlagen mit Krediten finanziert hätten, die Positionen bereinigt hätten. Dann könnte es immerhin zu einer längeren volatilen Seitwärtsbewegung kommen, sagte ein Händler.