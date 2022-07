Aktien Schweiz Schluss: SMI schliesst leicht im Minus

Der Schweizer Aktienmarkt hat nach Gewinnen am Vortag am Mittwoch wieder abgegeben. Eine mögliche Energiekrise und der andauernde Ukraine-Kriegs sorgen bei den Anlegern für grosse Unsicherheiten. Am Nachmittag kündigte Russlands Aussenminister Sergej Lawrow die Besetzung weiterer Gebiete in der Ukraine an. Zudem ist ungewiss, ob Russland nach Abschluss einer Routinewartung der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 1 am Donnerstag wieder Gas liefern wird. Belastet hatte die Aktienmärkte zur Mittagszeit Aussagen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Diese hatte gesagt, Europa müsse sich auf eine mögliche vollständige Unterbrechung der russischen Gasversorgung vorbereiten.