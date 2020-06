Aktien Schweiz Schluss: SMI schliesst mit defensiver Unterstützung höher

Nach dem Höhenflug der letzten Wochen haben die Anleger am Schweizer Aktienmarkt vorerst eine Verschnaufpause eingelegt. Nach leichten Abgaben am Montag ging es im Leitindex SMI am Dienstag aber wiederum nach oben. In den Einzeltiteln waren dabei teils grössere Bewegungen auszumachen. Auf der einen Seite belasteten die Einbussen von Finanzaktien und Zyklikern den SMI, während defensive Schwergewichte auf der anderen Seite dem Gesamtmarkt Halt gaben.