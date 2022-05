Aktien Schweiz Schluss: SMI schliesst vor Fed-Entscheid klar im Minus

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed klar im Minus geschlossen. Nach einem Kursrutsch kurz nach der Eröffnung bewegte sich der Leitindex SMI den ganzen Handelstag über in der Nähe der Marke von 11'900 Punkten, die er zum Handelsschluss allerdings ebenfalls noch klar unterschritt. Vor dem Fed-Entscheid wollten sich die Anleger bedeckt halten, hiess es am Markt.