Aktien Schweiz Schluss: SMI von defensiven Schwergewichten gestützt

Die Furcht vor einem Leitzinsschub hat die Anleger am Freitag in die Defensive getrieben. Der Schweizer Leitindex SMI schloss jedoch zum Wochenschluss nur leicht im Minus, wurde er doch eben von seinen defensiven Schwergewichten, allen voran Nestlé, gestützt. Der Markt stand auch vor dem Wochenende weiter unter dem Eindruck eines sich abzeichnenden grösseren Zinsanstiegs. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Vorabend über einen grossen Zinsschritt auf der nächsten Sitzung der Fed Anfang Mai gesprochen und damit die gute Marktstimmung kippen lassen.