Aktien Schweiz Schluss: SMI von Inflationssorgen heruntergezogen

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch auf breiter Front nachgegeben, konnte aber im späten Handel die Verluste eingrenzen. Die Investoren trieb auch zur Wochenmitte die Sorge um, dass die Notenbank dem steigenden Inflationsdruck eher früher als später mit höheren Zinsen begegnen könnte. Vor allem in USA steigen die Wachstums- und Inflationserwartungen. Auch in Europa ist die Inflation im April erneut geklettert. Hinzu kommt die Dollar-Schwäche. Ein Analyst warnte, dass eine anhaltende Schwächephase der US-Währung die Preissteigerungen der überwiegend in Dollar gehandelten Rohstoffe und damit den Inflationsdruck weiter anheizen könnte.