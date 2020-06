Aktien Schweiz Schluss: US-Jobmarktdaten beflügeln vor dem Wochenende

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag erneut kräftig zugelegt und damit die Kurzwoche nach Pfingsten trotz des Rücksetzers am Donnerstag mit einem Plus von weit über 3 Prozent beendet. Das aktuelle Rally dauert damit nun schon drei Wochen. Für Schub sorgte zum Wochenschluss der Arbeitsmarktbericht aus den USA, nachdem die Kurse davor etwas lustlos vor sich hingedümpelt hatten. Die Zahlen zeigten nicht wie erwartet einen weiteren markanten Anstieg der Arbeitslosenrate in den Bereich von 20 Prozent, sondern im Gegenteil einen leichten Rückgang. Die Lage in den USA sei damit weit weniger schlecht als befürchtet, so der Tenor in Marktkreisen. Der Einbruch vom April sei damit zwar noch nicht ausgeglichen, schüre aber Hoffnungen auf eine Wende zum Besseren.