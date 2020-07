Aktien Schweiz Schluss: Wegen Konjunktur- und Corona-Sorgen auf Talfahrt

An der Schweizer Börse haben am Donnerstag Furcht und Verunsicherung dominiert und für deutlich tiefere Kurse gesorgt. Zum Schluss grenzte der Markt aber die Verluste wieder etwas ein. Die anhaltend steigenden Infektionszahlen mit dem Corona-Virus schürten die Angst vor einer zweiten Welle und einer neuerlichen Beschränkung der Mobilität. Zudem verhiessen der massive Einbruch der Wirtschaftsleistung der USA und Deutschlands im zweiten Quartal wenig Gutes, hiess es am Markt. Ausserdem verunsicherte Donald Trump mit einem Tweet wieder einmal die Märkte. Der US-Präsident stellte eine Verschiebung der Präsidentenwahlen in den Raum.