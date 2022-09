Aktien Schweiz Schluss: Weitere Verluste - Baisse hält an

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag seinen seit Tagen andauernden Sinkflug fortgesetzt, sieht man vom mickrigen Plus zum Wochenstart am Montag ab. Der zu Beginn der Sitzung gestartete Erholungsversuch brach rasch in sich zusammen und der SMI rutschte bald nach Eröffnung ins Minus. Bis zum Schluss ging es dann praktisch nur noch abwärts, dies unter Mithilfe der schwach in den Handel gestarteten US-Aktien. Mit der Aussicht auf eine weitere kräftige Zinserhöhung in den USA am Mittwoch mieden die Investoren am Berichtstag die Aktien.