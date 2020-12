Aktien Schweiz Schluss: Wenig Bewegung - Hoffnung auf Weihnachtsrally steht

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag mit insgesamt wenig veränderten Kursen beendet, dies bei allerdings leicht negativer Tendenz zum Handelsschluss hin. Am Morgen hatte der SMI mehrheitlich leicht im Plus notiert, am Nachmittag mit der schwächeren Eröffnung der US-Märkte fiel er dann aber etwas zurück. Der Start der Impfprogramme in verschiedenen Ländern, die Aussicht auf ein Brexit-Abkommen und ein weiteres US-Konjunkturpaket stimmten die Anleger derzeit zwar tendenziell zuversichtlich, hiess es am Markt. Allerdings hätten sich die meisten Anleger so kurz vor dem Wochenende nicht mehr gross aus dem Fenster lehnen wollen und entsprechend Gewinne mitgenommen.