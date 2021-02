Aktien Schweiz Schluss: Zins-Ängste drücken SMI zwischenzeitlich auf Jahrestief

Den Anlegern schmecke derzeit der "Inflations-Cocktail aus gestiegener Geldmenge und anziehenden Rohstoffpreisen" nicht, kommentierte ein Marktanalyst. Zudem seien die Bewertungen am Aktienmarkt bereits sehr hoch. Die Preiseinbrüche an den Kryptomärkten belasteten die Stimmung am Aktienmarkt zusätzlich, hiess es. Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell vor dem US-Kongress wirkten am Abend derweil etwas beruhigend auf die Märkte.

Der SMI schloss noch um 0,83 Prozent tiefer auf 10'609,03 Punkten, nachdem er am Nachmittag ein neues Jahrestief bei 10'529 Punkten erreicht hatte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sank um 0,84 Prozent auf 1'714,50 und der umfassende SPI verlor 1,06 Prozent auf 13'250,56 Zähler. Von den 30 SLI-Werten schlossen 20 im Minus, neun im Plus und einer (Temenos) unverändert.

Die stärksten Abgaben im SLI entfielen auf die Titel des PC-Zubehör-Herstellers Logitech (-4,6%), die im Handelsverlauf zeitweise um bis zu 9 Prozent einbüssten. Am Markt wurde auf die Schwäche der US-Technologie-Aktien verwiesen, die zuletzt noch auf sehr hohe Bewertungen geklettert waren. Abgaben erlitten auch die Titel des Chipherstellers AMS (-3,2%).

Mit Straumann (-3,8%) erlitt ein weiterer Titel klare Abgaben, der im laufenden Jahr eine gute Performance gezeigt hatte. Starke Verluste gab es auch für typische Zykliker wie Sika (-2,7%), ABB (-2,2%) oder Schindler (-1,2%). Auch Kühne+Nagel (-1,9%) gaben Gewinne vom Vortag nach den Nachrichten zur "Asienexpansion" des Logistikkonzerns wieder ab.

Deutliche Abgaben erlitt auch die Aktien der SMI-Schwergewichte Nestlé (-1,6%) sowie Novartis (-1,0%) und Roche (-1,0%). Weniger deutlich im Minus schlossen die defensiven Titel des Telekomkonzerns Swisscom (-0,3%).

Etwas besser hielten sich vor allem Finanztitel, für welche höhere Renditen schliesslich auch bessere Margen und mehr Erträge bedeuteten, wie es im Markt hiess. Zurich (-0,5%) und Swiss Life (-0,3%) schlossen verhältnismässig moderat im Minus und Swiss Re (+1,2%) gehörten gar zu den wenigen Gewinnern.

Auch die Aktien des Vermögensverwalters Julius Bär (+0,2%) legten zu. Gewinne gab es auch für die Grossbankenwerte UBS (+0,3%) und vor allem CS (+1,5%). Unterstützung erhielten die Titel der zweitgrössten Schweizer Bank von positiven Kommentaren. Laut den Analysten von Barclays ist die CS etwa gut positioniert, sich im Geschäft mit sogenannten Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) ein "lukratives Stück des Kuchens" abzuschneiden.

Ebenfalls im Plus schlossen die Titel des Augenheilspezialisten Alcon (+0,7%), der die Publikation seiner Zahlen zum Geschäftsjahr 2020 in der Nacht auf Mittwoch in Aussicht gestellt hatte.

Am breiten Markt legten die PSP-Aktien (-1,7%) nach Ergebnisvorlage zu. Die Immobiliengesellschaft ist laut den Zahlen relativ gut durch das Corona-Jahr gekommen. Das Immobilienunternehmen Novavest (Aktien +2,7%) vermeldete gar einen deutlichen Gewinnanstieg.

Etwas schwächer schlossen die Aktien der CPH Chemie + Papier Holding (-0,6%). Dem Unternehmen setzten 2020 vor allem die sinkenden Auflagen am Zeitungsmarkt im Papiergeschäft zu.

Stark unter Druck gerieten dagegen die Aktien von SIG Combibloc (-10,1%). Der Verpackungs-Spezialist konnte mit seinen Jahreszahlen zwar die Erwartungen der Analysten erfüllen, bemängelt wurde aber der konservative Ausblick. Meyer Burger (-9,8%) wurden derweil gemäss Marktbeobachtern für die hohen Verluste bei den in den USA gehandelten Solaraktien in Sippenhaft genommen.

tp/kw

(AWP)