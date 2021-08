Aktien Schweiz: Schwächer - Anleger halten sich zurück

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag auf breiter Front schwächer, hat aber im Verlauf wie schon am Vortag einen Teil der Einbussen wieder aufgeholt. Die Anleger seien zum Wochenschluss aber vorsichtig und hielten sich mit grösseren Käufen zurück, heisst es am Markt. Noch fehle es an Kraft, die Erholung auch nachhaltig fortzusetzen. Dies könnte sich am Nachmittag ändern, sollte die Erholung an der Wall Street weitergehen. Dann dürften sich auch in Europa die Anleger ein Herz fassen und wieder zugreifen. Ausserdem sei angesichts des noch immer hohen Kursniveaus eine Korrektur ja nichts als gesund, sagte ein Händler.